Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

В ближайшие трое суток в Украине будут идти дожди и грозы. 6 мая в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди. На Юго-Востоке, 7 мая также в западных и северных областях без осадков.

Кстати, днем 5 мая на Юге и Востоке возможно усиление юго-западного ветра. Местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Температура воздуха ночью +7 – +13 градусов, 6 мая на Западе и Севере, 7 мая в Украине, кроме Юго-Востока, +3 – +9 градусов.

Днем +20 – +25 градусов. Однако в западных, северных, 7 мая и в большинстве центральных областей +11 – +17 градусов.

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Где будут дожди и грозы / Скриншоты из Укргидрометцентра

Ранее в интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра рассказывала, что месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье несколько больше, в частности, 88 – 138 миллиметров. Однако это в пределах нормы.