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24 Канал Новости Украины Ни одного солнечного дня: в каких областях будут идти дожди несколько суток подряд
3 мая, 20:00
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Ни одного солнечного дня: в каких областях будут идти дожди несколько суток подряд

Юлия Мурина
Основні тези
  • Несколько дней подряд в Украине будут идти дожди, грозы, местами возможен град и порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
  • Дожди ожидаются как минимум до 7 апреля. Кое-где осадки будут значительными.

Приготовьте свои зонтики. Несколько дней подряд в Украине будут идти дожди. Также ожидаются грозы, а кое-где даже возможен град.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что в выходные на Западе, Севере и в большинстве центральных областей будут идти кратковременные дожди. Кое-где также будут грозы.

Днем 4 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди,
– отметили в Укргидрометцентре.

Также 3 мая днем в северной части и в Карпатах, 4 мая в Украине, кроме Юго-Востока, местами порывы юго-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.

В понедельник, 5 мая, в Украине, кроме Юго-Востока, дожди. Днем местами местами грозы.

Заметим, что по предварительному прогнозу на картах Укргидрометцентра, дожди в Украине будут идти и 6, и 7 мая.

Дожди будут несколько дней подряд / Скриншот с Укргидрометцентра