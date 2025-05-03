Ни одного солнечного дня: в каких областях будут идти дожди несколько суток подряд
- Несколько дней подряд в Украине будут идти дожди, грозы, местами возможен град и порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
- Дожди ожидаются как минимум до 7 апреля. Кое-где осадки будут значительными.
Приготовьте свои зонтики. Несколько дней подряд в Украине будут идти дожди. Также ожидаются грозы, а кое-где даже возможен град.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Дожди в Украине
Синоптики прогнозировали, что в выходные на Западе, Севере и в большинстве центральных областей будут идти кратковременные дожди. Кое-где также будут грозы.
Днем 4 мая на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди,
– отметили в Укргидрометцентре.
Также 3 мая днем в северной части и в Карпатах, 4 мая в Украине, кроме Юго-Востока, местами порывы юго-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.
В понедельник, 5 мая, в Украине, кроме Юго-Востока, дожди. Днем местами местами грозы.
Заметим, что по предварительному прогнозу на картах Укргидрометцентра, дожди в Украине будут идти и 6, и 7 мая.
Дожди будут несколько дней подряд / Скриншот с Укргидрометцентра