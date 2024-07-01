Будет лить несколько дней подряд: где пройдут значительные дожди и грозы

В ближайшие дни в части областей Украины снова будут идти дожди. Также ожидаются грозы и местами град.

В каких областях осадки будут значительными, где будут шквалы 15 – 20 метров в секунду, передает 24 Канал.

Обратите внимание Сильные ливни, грозы, град и шквалы: где в первый день июля будет бушевать непогода

В каких областях прогнозируют дожди и грозы

Синоптики прогнозировали, что 2 – 3 июля в западных, северных и Винницкой областях, днем 4 июля в Украине, кроме Востока, снова пройдут грозовые дожди.

Днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров на секунду. Завтра в большинстве западных областей, в среду и в Винницкой и Житомирской значительные дожди,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, что температура на Западе и Житомирщине ночью +12 – +18 градусов, днем +20 – +26. Между тем на остальной территории сохранится жаркая погода. Ночью +17 – +23, днем +30 – +34. На Юге, Востоке и в центральной части местами даже пригреет до +35 – +37 градусов.

Смотрите также Возможны ли в июле заморозки, где будет жарче всего, а где – будет лить больше всего: погода на месяц

Прогноз погоды на 2 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Кстати, синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура предполагается +20 – +26 градусов, в Карпатах +16 – +18 градусов, что на 1,5 – 2,0 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 37 – 93 миллиметра. Однако в Ровенской области и на Прикарпатье 95 – 113, в Карпатах 131 – 170 миллиметров, что в пределах нормы.

Также в Укргидрометцентре отметили, что июль – самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями, и периодами жаркой засушливой погоды.

Абсолютный минимум в июле достигает +1 – +9; на юге Одесской, Херсонской области и в Крыму местами +10 – +12 градусов, на высокогорье Карпат 0 – -1 градус.