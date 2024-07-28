Сильный дождь и гроза накроют Киевскую область и ряд областей: штормовое предупреждение на 29 июля

В Украине снова объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о грозах и сильном дожде в части областей в понедельник, 29 июля.

В то же время завтра также ожидается переменная облачность. Ночью в западных и северных, днем в восточных, южных, большинстве центральных областей и северной части страны местами будет кратковременный дождь и гроза. На территории других регионов осадков не прогнозируют.

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Штормовое предупреждение

По данным Укргидрометцентра, погода в Киеве и области завтра, 29 июля, ухудшится. Там ожидается сильный ветер и гроза, местами будет кратковременный дождь. Порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

В то же время подобная погода будет наблюдаться.

29 июля в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый),

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Поэтому призываем во время шквального ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать авто рядом с ними, а также плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.