Дожди могут накрыть всю Украину: дата уже известна
В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и преимущественно сухая погода. Впрочем, уже вскоре осадки ожидаются во всех областях.
Так, когда ждать дождей, и будут ли в сентябре уже затяжные осенние ливни, передает 24 Канал.
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Дожди в Украине
В Укргидрометцентре прогнозировали, что 8 сентября в Украине без осадков. Только на крайнем Юге местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Днем на Юго-Востоке порывы юго-восточного ветра 15 – 18 метров на секунду.
Далее, в течение 9 – 10 сентября, на Левобережье и в Крыму, 10 сентября и в западных областях кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины без осадков.
Температура ночью +8 – +13 градусов, в воскресенье на Юге и Закарпатье, 9 – 10 сентября также в восточных, Днепропетровской, 10 сентября и в западных областях +12 – +18 градусов.
Днем +23 – +28, только на Западе 10 сентября около +20 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в среду осадки могут накрыть большинство областей. Далее, 12 сентября, – дожди по всей Украине. Впрочем, пока ожидаются местами кратковременные осадки. Грозы не прогнозируют.
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Когда будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра
Будут ли в Украине затяжные ливни
- Накануне, в интервью 24 Каналу заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины рассказала, какой будет осень в Украине.
- По словам Веры Балабух, ожидается достаточно засушливая погода, особенно в первой половине осени.
- "Такие условия в целом характерны для Украины. Нередко этот период еще называют "золотой осенью". Однако в этом году эти процессы будут более интенсивными. Что касается ливней, то такие прогнозы и предупреждения дают синоптики за 5 суток. Спрогнозировать с такой заблаговременностью, когда, где и какие будут осадки в течение сезона на современном уровне науки, невозможно", – отметила метеоролог.