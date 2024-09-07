Дожди могут накрыть всю Украину: дата уже известна

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая и преимущественно сухая погода. Впрочем, уже вскоре осадки ожидаются во всех областях.

Так, когда ждать дождей, и будут ли в сентябре уже затяжные осенние ливни, передает 24 Канал.

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Дожди в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 8 сентября в Украине без осадков. Только на крайнем Юге местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Днем на Юго-Востоке порывы юго-восточного ветра 15 – 18 метров на секунду.

Далее, в течение 9 – 10 сентября, на Левобережье и в Крыму, 10 сентября и в западных областях кратковременные дожди, местами с грозами. На остальной территории Украины без осадков.

Температура ночью +8 – +13 градусов, в воскресенье на Юге и Закарпатье, 9 – 10 сентября также в восточных, Днепропетровской, 10 сентября и в западных областях +12 – +18 градусов.

Днем +23 – +28, только на Западе 10 сентября около +20 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже в среду осадки могут накрыть большинство областей. Далее, 12 сентября, – дожди по всей Украине. Впрочем, пока ожидаются местами кратковременные осадки. Грозы не прогнозируют.

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Когда будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра

Будут ли в Украине затяжные ливни