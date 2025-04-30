Когда дожди накроют большинство областей: как долго будут, ждать ли сильных ливней и гроз

В ближайшие дни в Украине будет преобладать погода без осадков. Впрочем, в начале мая дожди могут пройти в большинстве областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.

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Когда будут дожди в Украине

Синоптики прогнозировали, что в следующие трое суток в Украине преимущественно без осадков. Только на Северо-Востоке и в Карпатах, ночью 1 мая и на Севере местами небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Однако, днем 1 мая в большинстве областей, 2 мая на Северо-Востоке местами порывы 15 – 20 метров на секунду.

Кстати, заморозки уже не ожидаются. Температура воздуха ночью +6 – +11 градусов, но 2 мая снижение до +2 – +8 градусов.

Днем в Украине +17 – +22, впрочем, 1 мая на Севере, 2 мая уже в большинстве областей +13 – +18 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 3 мая осадки ожидаются во всех западных и северо-западных областях, также в Киеве.

Прогноз погоды на 30 апреля – 3 мая / Скриншоты из Укргидрометцентра

Далее, уже 4 мая, дожди могут накрыть почти всю Украину, кроме Луганщины, Донецкой области, Запорожья, Херсонщины и Крыма.

Впрочем, сильные ливни и грозы пока не ожидаются. В части областей лишь небольшие дожди.

Когда будут дожди в большинстве областей / Скриншот с Укргидрометцентра

Ранее представительница Укргидрометцентра в интервью 24 Каналу рассказала, что в целом месячное количество осадков в мае ожидается в пределах 35 – 76 миллиметров. В Карпатах и местами на Прикарпатье несколько больше: 88 – 138 миллиметров.

"Это в пределах нормы, то есть каких-то сильных осадков в мае пока не ожидаем", – отметила Наталья Птуха.



Кстати, среднемесячная температура воздуха предполагается в пределах +15 – +19 градусов, в горных районах +12 – +14 градусов. Это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.