Украину накроют дожди и грозы: где, когда и как долго будут осадки, ждать ли сильных ливней

Уже в ближайшие дни погода в Украине сильно ухудшится. Пройдут дожди, местами возможны грозы. Также ожидается резкое похолодание с заморозками и снегом.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Дожди и грозы в Украине

В течение выходных и понедельника в погодных процессах над Украиной будут происходить значительные изменения, отметила синоптик. Объяснила, что к нам будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений. Это приведет к образованию активного циклона, который обусловит осложнение погодных условий и похолодание.

В большинстве областей в субботу днем прогнозируем дожди, а в воскресенье с переходом в мокрый снег,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, 5 апреля ночью еще +2 – +8 градусов, днем +10 – +18 градусов. В западных областях уже снижение температуры, – +4 – +10 градусов.

Представительница Укргидрометцентра отметила, что такие контрасты температуры могут вызвать в субботу в центральных областях местами дожди, днем с грозами.

Именно поэтому, что по Югу видим до +17, а по Западу уже всего +4 – +10 градусов. Поэтому этот атмосферный фронт в субботу, кроме дождей, может обусловить еще местами и локальную грозовую деятельность в центральных областях,

– рассказала синоптик.

Также отметила, 6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях будет мокрый снег и снижение ночной температуры до заморозков 0 – -3 градуса. Днем ожидается лишь +1 – +4.

На остальной территории в воскресенье дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем уже почти одинаковая, в частности, +1 – +8 градусов. Только на Юге и Востоке днем еще до +9 – +15 градусов.

Наталья Птуха также ответила, возможны ли сильные осадки в ближайшие дни.

Пока что мы ожидаем умеренные дожди. Разве что на Закарпатье и Прикарпатье 5 апреля местами может быть значительный дождь. А в остальных областях, даже когда будет мокрый снег, тоже все в пределах умеренного,

– подчеркнула представительница Укргидрометцентра.

Кстати, синоптик отметила, что прекращение осадков ожидается с 14 апреля.

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде в Украине, – будут ли сильные морозы и когда придет потепление, а также прогнозы на Пасху и месяц в целом, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.