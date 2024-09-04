Сильные ливни и грозы накроют часть Украины

В течение первой недели осени в Украине ожидается сухая и теплая погода. Впрочем, в части областей пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Эксперт рассказал, где именно ждать осадков.

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Где прогнозируют сильные ливни и грозы

Синоптик прогнозировал, что практически в течение всей первой декады сентября погода в Украине будет определяться влиянием юго-западной периферии мощного и малоподвижного антициклона. Его центр расположится над северо-восточной Европой. Поэтому существенные осадки не ожидаются, за исключением Юга, где периодически будут проходить дожди различной интенсивности.

В среду, 4 сентября, неустойчивая погода с осадками ожидается в центральных, южных регионах и в Винницкой области. Кое-где пройдут сильные ливни с грозами,

– отметил Кибальчич.

Добавил, что в других регионах преимущественно будет сухо. Далее, в четверг, осадки снова ожидаются на в южных областях и Крыму. В частности, местами пройдут кратковременные грозовые дожди.