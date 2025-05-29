Когда прекратятся дожди в Украине

В ближайшие дни в большинстве областей Украины будут идти дожди. Кое-где также ожидаются грозы.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра. Наталья Птуха ответила, когда прекратятся осадки.

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Когда прекратятся дожди

Синоптик рассказала, что в последующие двое суток в большинстве областей будут кратковременные дожди, 29 мая днем на Левобережье местами грозы.

Уже в субботу в Украине преимущественно без осадков. Только на Востоке и Юго-Востоке, днем и на Северо-Западе местами возможны локальные кратковременные дожди.

В начале июня у нас будут более частые перерывы в дождях,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, 1 июня ночью в юго-восточной части, а днем в Украине локальные кратковременные дожди. Однако, площадь охвата будет значительно меньше, однако уже возможны грозы, ведь будет более интенсивный прогрев поверхности, отметила синоптик.

Также рассказала, что 2 июня уже больше будет влиять поле повышенного атмосферного давления. Без осадков, только в Крыму, Приазовье, а днем и в западных, немного Житомирская и Винницкая области. Там снова будет поступать очередной атмосферный фронт. Он повлечет кратковременные дожди, местами грозы.

Синоптик подытожила, что в последний день мая и с начала лета дожди будут с перерывами.

И прояснения будут, не так, как у нас сейчас, что практически всю неделю затянутое небо и постоянные дожди. Там будут и солнечные периоды, но какой-то стабильной на несколько дней антициклональной погоды с высокими значениями температуры и без осадков пока не видно,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, будут чередоваться то поле высокого давления на один день, может на одни сутки, то снова поступление атмосферного фронта.

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