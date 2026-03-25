Весна готовит сюрпризы: когда начнутся дожди и как повысится температура в Украине

Вскоре начнется перестройка синоптических процессов, которая изменит характер погоды в Украине. Из-за влияния холодного воздуха с севера Атлантики активизируется циклогенез, поэтому один за другим будут формироваться активные циклоны.

Такие изменения ожидаются уже с четверга, 26 марта. Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.

Как изменится погода в конце марта?

Синоптик сообщил, что, по данным международных синоптических моделей, с 26 по 30 марта усилится адвекция теплого влажного воздуха из Черного моря. Вместо солнца придет облачность, в прогнозах наконец появятся дожди.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в дневное время ожидаются повышения от 14 до 19 градусов тепла. В то же время среднесуточные показатели внезапно повысятся до 11 градусов тепла.

Это уже значение второй половины апреля, что позволит значительно экономить на отоплении помещений. Однако, возвращение холода в начале апреля будет сдерживать завершение отопительного периода,

– отметил специалист.

По его словам, весенняя погода остается неустойчивой, и периоды потепления будут сменяться новыми волнами похолодания. В связи с такими колебаниями особого внимания потребуют учреждения социальной сферы.

