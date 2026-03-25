Весна готовит сюрпризы: когда начнутся дожди и как повысится температура в Украине
- С 26 по 30 марта в Украине ожидается приход циклона с дождями и повышение температур.
- Даже при повышении температуры, начало апреля принесет возвращение холодного воздуха.
Вскоре начнется перестройка синоптических процессов, которая изменит характер погоды в Украине. Из-за влияния холодного воздуха с севера Атлантики активизируется циклогенез, поэтому один за другим будут формироваться активные циклоны.
Такие изменения ожидаются уже с четверга, 26 марта. Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань в Facebook.
Как изменится погода в конце марта?
Синоптик сообщил, что, по данным международных синоптических моделей, с 26 по 30 марта усилится адвекция теплого влажного воздуха из Черного моря. Вместо солнца придет облачность, в прогнозах наконец появятся дожди.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, в дневное время ожидаются повышения от 14 до 19 градусов тепла. В то же время среднесуточные показатели внезапно повысятся до 11 градусов тепла.
Это уже значение второй половины апреля, что позволит значительно экономить на отоплении помещений. Однако, возвращение холода в начале апреля будет сдерживать завершение отопительного периода,
– отметил специалист.
По его словам, весенняя погода остается неустойчивой, и периоды потепления будут сменяться новыми волнами похолодания. В связи с такими колебаниями особого внимания потребуют учреждения социальной сферы.
Какие прогнозы давали на ближайшие дни?
В ближайшие дни из-за смены синоптических потоков в Украину поступит теплый воздух из южных широт, что приведет к повышению температурных показателей. Впрочем, в конце месяца возможно снижение.
В конце этой недели в западной части будет похолодание, а также пройдут значительные дожди, местами в сопровождении мокрого снега. В южных и восточных областях зато ожидаются высокие температурные показатели.
Ранее Виталий Постригань отмечал, что начало марта сопровождалось высокими, по сравнению с климатической нормой, температурами и дефицитом осадков, но в конце месяца такая ситуация может немного измениться.