В каких областях прогнозируют сильные дожди

С первых дней лета в Украине продолжают идти дожди и грозы. В части областей осадки будут значительными.

Где именно прогнозируют сильные дожди, в каких областях будет лить в ближайшие дни, передает 24 Канал.

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Где будут значительные дожди

Синоптики прогнозировали, что 10 – 12 июня в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, будет неустойчивый характер погоды. Снова будут идти кратковременные дожди и грозы.

10 июня днем в отдельных районах град и шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду, в западных областях местами значительные дожди,

– отметили синоптики.

Заметим, что сильной жары еще не будет. Так, ночью +14 – +23 градуса. Днем +25 – +30. Только на Юге и Востоке пригреет до +34. Тем временем в западных, 12 июня и в северных областях ночью +12 – +17, днем +21 – +27 градусов.

Прогноз погоды на 10 июня / Скриншот с Укргидрометцентра