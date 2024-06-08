Соответствующие кадры обнародуют местные телеграм-каналы. Центр города фактически полностью затопило, пишет 24 Канал.
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В Днепре прошлась сильный ливень
Так, сегодня в Днепре поднялся сильный шквал ветра и ливень. Накануне синоптики прогнозировали ухудшение погодных условий в городе и области.
Сильный ливень в Днепре: смотрите видео
Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео непогоды. На опубликованных кадрах можно увидеть как сильный дождь понемногу "затапливал" Днепр.
В городе бушует непогода: смотрите видео
Непогода несколько усложнила движение прохожих и автомобилей. Транспортные средства в городе фактически "плыли".
Центр города затопило: смотрите видео
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что ливень достаточно сильный, ведь из-за него даже трудно рассмотреть соседние многоэтажки. Из-за непогоды в городе фиксировалась даже плохая видимость.
Непогода в Днепре: смотрите видео
По данным местных телеграм-каналов, впоследствии из-за облаков начали выглядывать лучики солнышка, в результате чего в городе образовалось другое природное явление – радуга.
В Днепре после ливня появилась радуга: смотрите фото
Вскоре в Украине снова ожидаются дожди и грозы
- В Укргидрометцентре прогнозировали, что в воскресенье, 9 июня, на Западе, Востоке, днем и в Житомирской, Винницкой и местами Киевской областях пройдут кратковременные дожди и грозы.
- На остальной территории будет без осадков. В западных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
- Далее, 10 и 11 июня снова пройдут кратковременные дожди с грозами (на Юге и Востоке местами), местами град, шквалы 15 – 20 метров в секунду.
- Ночью воскресенья +11 – +16 градусов. Днем +23 – +28. На Юге и Юго-Востоке ночью +16 – +21, днем +27 – + 32.
- В течение 10 – 11 июня повышение ночной температуры в северных и центральных областях, дневной – в Украине на 2 – 4 градуса. Только на Западе во вторник снова похолодает.