Відповідні кадри оприлюднюють місцеві телеграм-канали. Центр міста фактично повністю затопило, пише 24 Канал.
Дивіться також Дощі на Заході та Сході та неймовірна спека: прогноз погоди на 9 червня
У Дніпрі пройшлася сильна злива
Так, сьогодні у Дніпрі здійнявся сильний шквал вітру та злива. Напередодні синоптики прогнозували погіршення погодніх умов у місті та області.
Сильна злива у Дніпрі: дивіться відео
Місцеві мешканці у соцмережах опублікували фото та відео негоди. На опублікованих кадрах можна побачити як сильний дощ потроху "затоплював" Дніпро.
У місті вирує негода: дивіться відео
Негода дещо ускладнила рух перехожих та автомобілів. Транспортні засоби у місті фактично "пливли".
Центр міста затопило: дивіться відео
На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, що злива досить сильна, адже через неї навіть важко розглянути сусідні багатоповерхівки. Через негоду у місті фіксувалася навіть погана видимість.
Негода у Дніпрі: дивіться відео
За даними місцевих телеграм-каналів, згодом з-за хмар почали визирати промінці сонечка, внаслідок чого у місті утворилося інше природне явище – веселка.
У Дніпрі після зливи з'явилася веселка: дивіться фото
Незабаром в Україні знову очікуються дощі та грози
- В Укргідрометцентрі прогнозували, що в неділю, 9 червня, на Заході, Сході, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях пройдуть короткочасні дощі та грози.
- На решті території буде без опадів. У західних областях подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
- Далі, 10 й 11 червня знову пройдуть короткочасні дощі з грозами (на Півдні та Сході місцями), подекуди град, шквали 15 – 20 метрів на секунду.
- Вночі неділі +11 – +16 градусів. Вдень +23 – +28. На Півдні та Південному Сході вночі +16 – +21, вдень +27 – + 32.
- Протягом 10 – 11 червня підвищення нічної температури у північних та центральних областях, денної – в Україні на 2 – 4 градуси. Лише на Заході у вівторок знову похолодає.