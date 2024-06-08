Відповідні кадри оприлюднюють місцеві телеграм-канали. Центр міста фактично повністю затопило, пише 24 Канал.

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У Дніпрі пройшлася сильна злива

Так, сьогодні у Дніпрі здійнявся сильний шквал вітру та злива. Напередодні синоптики прогнозували погіршення погодніх умов у місті та області.

Сильна злива у Дніпрі: дивіться відео

Місцеві мешканці у соцмережах опублікували фото та відео негоди. На опублікованих кадрах можна побачити як сильний дощ потроху "затоплював" Дніпро.

У місті вирує негода: дивіться відео

Негода дещо ускладнила рух перехожих та автомобілів. Транспортні засоби у місті фактично "пливли".

Центр міста затопило: дивіться відео

На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, що злива досить сильна, адже через неї навіть важко розглянути сусідні багатоповерхівки. Через негоду у місті фіксувалася навіть погана видимість.

Негода у Дніпрі: дивіться відео

Увага! Під час негоди рекомендується бути обережними, не перебувати під деревами під час сильного вітру та грози.

За даними місцевих телеграм-каналів, згодом з-за хмар почали визирати промінці сонечка, внаслідок чого у місті утворилося інше природне явище – веселка.

У Дніпрі після зливи з'явилася веселка: дивіться фото

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