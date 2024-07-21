В какой из областей пройдут сильные дожди

В ближайшие дни часть Украины накроют дожди и грозы. В одной из областей осадки будут значительными.

Так, где именно прогнозируют значительные дожди, а в каких областях будет сильная жара, передает 24 Канал.

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Дожди в Украине

Синоптики писали, что 21 июля в большинстве западных и Винницкой областях, 22 июля на Правобережье, 23 июля на Левобережье местами кратковременный дождь, гроза.

Завтра (21 июля – 24 Канал) днем на Закарпатье местами значительный дождь,

– прогнозировали в Укргидрометцентре.

Добавили, что на остальной территории Украины будет без осадков. Ветер преимущественно северный, 3 –10 метров в секунду.

Температура в западных и северных областях ночью +13 – +19, днем +24 – +29 градусов. На остальной территории ночью +17 – +22, на Юге до +25, днем +28 – +34, в южной части 21 июля местами сильная жара +35 – +36 градусов.

Экстремальная жара