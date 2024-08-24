Дожди, грозы и шквалы: когда и в каких областях будет непогода

На следующей неделе в части областей Украины ожидаются дожди и грозы. Также порывы 15 – 20 метров на секунду.

Какая будет погода в ближайшие дни, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра, передает 24 Канал.

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Дожди в Украине

Синоптики рассказали, что в течение 25 – 27 августа без осадков.

Только 27 августа в южных, юго-западных областях местами кратковременный дождь, гроза,

– отметили в Укргидрометцентре.

Добавили, ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 12 метров в секунду. На Юге, Юго-Востоке днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью +14 – +20 градусов, 25 августа в западных и северных областях +12 – +17. Днем +29 – +34. Однако в южных, центральных, в воскресенье и в восточных областях снова сильная жара +35 – +37 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 27 августа / Скриншот с Укргидрометцентра