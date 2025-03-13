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24 Канал Новости Украины Будут ли сильные ливни в Украине в ближайшие дни
13 марта, 20:00
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Будут ли сильные ливни в Украине в ближайшие дни

Юлия Мурина
Основні тези
  • 14 марта в Украине преимущественно без осадков, лишь в западных областях днем дожди, в Карпатах и на Севере возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
  • На выходных в части областей ожидаются дожди и мокрый снег. Температура снизится.

На этой неделе большинство областей Украины накрыли дожди. Кое-где осадки были значительными.

Но ждать ли сильных дождей в ближайшие дни – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

По прогнозу синоптиков, 14 марта в Украине будет преимущественно без осадков. Только в западных областях днем дожди. В Карпатах и на Севере местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Ночью +6 – +12 градусов. Днем +13 – +18 градусов, на Юге и Востоке до +22 градусов.

Прогноз погоды на 14 – 16 марта / Скриншоты из Укргидрометцентра

На выходных в Украине ожидается ухудшение погоды. Так, в западных и северных областях пройдут дожди и мокрый снег, местами осадки будут значительными. В центральных и Харьковской областях преимущественно дожди.

Также в Укргидрометцентре предупредили о постепенном снижении температуры ночью до -2 – +4 градусов, днем до +2 – +10 градусов. На Юге сохранится преимущественно сухая и теплая погода.