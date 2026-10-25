Новый атмосферный фронт вскоре вернет дожди в Украину

В ближайшие дни в Украину придет новый атмосферный фронт с запада, который принесет очередную волну осадков. Дожди охватят преимущественно западные и северные регионы, но температура воздуха практически не изменится.

Об этом рассказала начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха для "РБК-Украина".

Где ожидать осадков в начале недели

По прогнозу, предыдущий атмосферный фронт почти полностью ослабнет к концу выходных. Небольшие дожди все еще возможны в воскресенье только в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

В течение воскресенья осадки на большинстве территорий прекратятся. Однако уже с понедельника, 26 октября, синоптическая ситуация вновь изменится из-за приближения нового атмосферного фронта.

Он принесет дожди, опять же, от небольших до умеренных,

– отметила Птуха

Зона осадков охватит в первую очередь западные области Украины. Впоследствии дожди несколько сместятся на север страны.

Несмотря на дождливую погоду в части областей, температура воздуха до 26 октября существенно не изменится. В ночные часы столбики термометров будут колебаться в пределах +7...+14 градусов. Уже днем в большинстве областей воздух будет прогреваться до +11...+18 градусов.