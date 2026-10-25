Новий атмосферний фронт незабаром поверне дощі в Україну

Погода

Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха для "РБК-Україна".

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Де очікувати опадів на початку тижня

За прогнозом, попередній атмосферний фронт майже повністю втратить силу до кінця вихідних. Невеликі дощі все ще можливі у неділю лише в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях.

Упродовж неділі опади на більшості територій припинятимуться. Проте вже з понеділка, 26 жовтня, синоптична ситуація знову зміниться через наближення нового атмосферного фронту.

Він спричинить дощі, знову ж таки, від невеликих до помірних– зазначила Птуха

Зона опадів охопить насамперед західні області України. Згодом дощі дещо змістяться на Північ країни.

Попри дощову погоду у частині областей, температура повітря до 26 жовтня суттєво не зміниться. У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться в межах +7...+14 градусів. Вже вдень у більшості областей повітря прогріватиметься від +11...+18 градусів.