Дожди и сильный ветер сменятся потеплением: когда улучшится погода

На этой неделе в Украине по-прежнему ожидаются дожди, грозы и шквалы. Несмотря на похолодание в начале недели, в ближайшие дни в южных и восточных регионах температура воздуха повысится на несколько градусов.

Так прогноз погоды представил Укргидрометцентр.

Какие регионы накроют дожди?

По прогнозу синоптиков, 24 сентября почти по всей Украине пройдут умеренные дожди. В Киевской, Черниговской областях, а ночью также в большинстве центральных областей осадки будут значительными. К тому же местами возможны грозы.

Осадков не прогнозируется только для западных областей.

На Левобережье страны также в четверг порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В период 25 – 26 сентября погода в основном будет сухой. Локальные кратковременные дожди возможны только на западе страны.

При этом температура воздуха ночью составит +4…+11 градусов, а днем потеплеет до +11…+18 градусов. В то же время 26 сентября в южной и восточной частях страны прогнозируется потепление на 2 – 4 градуса.

К слову, по предварительным прогнозам, в конце текущей рабочей недели погодные условия постепенно стабилизируются, а в регионы снова придет "бабье лето". Поэтому на следующей неделе ожидается более теплая и солнечная погода.