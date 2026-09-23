Такий прогноз погоди надав Укргідрометцентр.

Які регіони накриють дощі?

За прогнозом синоптиків, 24 вересня майже по всій Україні пройдуть помірні дощі. У Київській, Чернігівській областях, а вночі також у більшості центральних областей опади будуть значними. До того ж місцями можливі грози.

Опадів не прогнозують лише для західних областей.

На Лівобережжі країни також у четвер пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

У період 25 – 26 вересня погода переважно буде сухою. Локальні короткочасні дощі можливі лише на Заході країни.

При цьому температура повітря уночі становитиме +4…+11 градусів, а вдень потепліє до +11…+18 градусів. Водночас 26 вересня у південній та східній частині країни прогнозують потепління на 2 – 4 градуси.

До слова, за попередніми прогнозами, наприкінці поточного робочого тижня погодні умови поступово стабілізуються, а до регіонів знову прийде "бабине літо". Відтак наступного тижня очікується тепліша та більш сонячна погода.