В Фастове прошел сильный дождь с градом. Фото последствий непогоды публикуют местные телеграм-каналы.

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Последствия непогоды в Фастове

В результате непогоды в Фастове затопило некоторые улицы, в частности парковую возле местного автовокзала. На кадрах видно, что мужчины по колено в воде. Они пытаются спасти свои авто.

Фастов затопило: смотрите видео

Кадры из Фастова:

Сейчас местные власти не комментировали ситуацию. Зато жители Фастова в соцсетях просят, чтобы воду в местах подтоплений выкачали с помощью спецтехники.

Местные телеграм-каналы сообщают, что некоторые улицы также затопило и в Киеве и Боярке.

К слову, 24 апреля столицу Украины тоже охватило масштабное половодье. Затопило Гидропарк и Муромец. Уровень Днепра достиг исторической отметки.

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