В Фастове прошел сильный дождь с градом. Фото последствий непогоды публикуют местные телеграм-каналы.
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Последствия непогоды в Фастове
В результате непогоды в Фастове затопило некоторые улицы, в частности парковую возле местного автовокзала. На кадрах видно, что мужчины по колено в воде. Они пытаются спасти свои авто.
Фастов затопило: смотрите видео
Кадры из Фастова:
Сейчас местные власти не комментировали ситуацию. Зато жители Фастова в соцсетях просят, чтобы воду в местах подтоплений выкачали с помощью спецтехники.
Местные телеграм-каналы сообщают, что некоторые улицы также затопило и в Киеве и Боярке.
К слову, 24 апреля столицу Украины тоже охватило масштабное половодье. Затопило Гидропарк и Муромец. Уровень Днепра достиг исторической отметки.
На Киевщине бушевала непогода
- Отметим, что 25 апреля в Киевской области прошли град, ливень и гроза.
- До этого Украинский гидрометцентр предупреждал, что на Киев и область надвигаются опасные метеорологические явления I уровня опасности, в частности грозы.
- В КГВА людей предупредили о возможных звуках грома, и одновременно призвали не пренебрегать безопасностью во время объявления воздушных тревог.
- Отметим, что также синоптики Укргидрометцентра опубликовали предупреждение о том, что уже в субботу, 27 апреля, в Украину придут заморозки. В западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 – 3 градуса.