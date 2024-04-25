У Фастові пройшов сильний дощ з градом. Фото наслідків негоди публікують місцеві телеграм-канали.
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Наслідки негоди у Фастові
Внаслідок негоди у Фастові затопило деякі вулиці, зокрема паркову біля місцевого автовокзалу. На кадрах видно, що чоловіки по коліна у воді. Вони намагаються врятувати свої авто.
Фастів затопило: дивіться відео
Кадри з Фастова:
Наразі місцева влада не коментувала ситуацію. Натомість жителі Фастова у соцмережах просять, аби воду у місцях підтоплень викачали за допомогою спецтехніки.
Місцеві телеграм-канали повідомляють, що деякі вулиці також затопило й у Києві та Боярці.
До слова, 24 квітня столицю України теж охопило масштабне водопілля. Затопило Гідропарк та Муромець. Рівень Дніпра сягнув історичної позначки.
На Київщині вирувала негода
- Зазначимо, що 25 квітня у Київській області пройшли град, злива та гроза.
- До цього Український гідрометцентр попереджав, що на Київ та область сунуть небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпеки, зокрема грози.
- У КМВА людей попередили про можливі звуки грому, і водночас закликали не нехтувати безпекою під час оголошення повітряних тривог.
- Наголосимо, що також синоптики Укргідрометцентру опублікували попередження про те, що вже у суботу, 27 квітня, в Україну прийдуть заморозки. У західних, Житомирській та Вінницькій областях очікують заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градуси.