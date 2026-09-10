Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В каких регионах ожидается ухудшение погоды?

11 сентября ночью дожди пройдут на северо-востоке Украины, местами в Киевской и Черкасской областях. Днем осадки охватят большинство западных областей и Харьковскую область, в Закарпатье и Прикарпатье местами ожидаются сильные дожди и грозы. На остальной территории осадков не будет.

12 сентября дожди прогнозируются в западных и северных областях, а также в Винницкой области. Днем осадки распространятся на Черкасскую и Полтавскую области. Местами дожди будут сильными, тогда как на остальной территории осадков не ожидается.

13 сентября кратковременные дожди возможны почти по всей Украине, за исключением западных областей, а также ночью и на юго-востоке.

Температура ночью составит 8–15 градусов, на побережье морей – до 19 градусов. Днем воздух прогреется до 19–25 градусов, а на юге и юго-востоке – до 26–31 градуса. В то же время 12 сентября в западных и северных областях будет прохладнее – 13–18 градусов.

Напомним, в Украине сейчас не наблюдается признаков приближения заморозков. По словам синоптика Скляр, чаще всего заморозки в Украине фиксируются во второй или третьей декаде сентября, хотя в Карпатах и некоторых северных и центральных областях они могут наступить уже в начале месяца. Более точные прогнозы относительно их появления можно будет сделать ближе к середине и концу сентября.