Обильные дожди накроют ряд областей: в ГСЧС предупредили о непогоде
Источник:ГСЧС
В субботу, 12 октября, в ряде областей ожидаются значительные дожди. Осадки охватят почти половину Украины.
На приближение непогоды в 10 областях обратили внимание в ГСЧС. Где именно будет идти дождь и кому стоит прихватить с собой зонт, передает 24 Канал.
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Дожди в Украине
По данным Укргидрометцентра, 12 октября в ряде областей ожидаются значительные дожди:
- Черниговская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская области – в течение дня;
- Киевская, Одесская – ночью;
- Сумская, Полтавская, Херсонская области – днем.
В ГСЧС добавили, что в столичном регионе ночью также ожидается интенсивный дождь.
Отметим, что температура 12 октября ночью в западных и восточных областях будет опускаться до +3...+8. На остальной территории +9...+14, на юге страны до +18.
Днем отметки термометра будут показывать +17...+22, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях +11...+16. На высокогорье Карпат ночью ожидается +2...+7, днем +6...+11.
К слову, когда в октябре ожидать похолодание, заморозки и "бабье лето" в интервью 24 Каналу дала ответ синоптик Наталья Птуха. Ознакомиться с текстом вы можете по ссылке.