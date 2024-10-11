На наближення негоди у 10 областей звернули увагу у ДСНС. Де саме дощитиме та кому варто прихопити з собою парасолю, передає 24 Канал.

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Дощі в Україні

За даними Укргідрометцентру, 12 жовтня в низці областей очікуються значні дощі:

Чернігівська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська області – протягом дня;

Київська, Одеська – вночі;

Сумська, Полтавська, Херсонська області – вдень.

У ДСНС додали, що у столичному регіоні вночі також очікується інтенсивний дощ.

Зазначимо, що температура 12 жовтня вночі у західних та східних областях опускатиметься до +3...+8. На решті території +9...+14, на півдні країни до +18.

Вдень позначки термометра показуватимуть +17...+22, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях +11...+16. На високогір'ї Карпат вночі очікується +2...+7, вдень +6...+11.

До слова, коли у жовтні очікувати похолодання, заморозки та "бабине літо" в інтерв'ю 24 Каналу дала відповідь синоптикиня Наталія Птуха. Ознайомитися з текстом ви можете за посиланням.