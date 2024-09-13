В субботу, 14 сентября, жителям ряда областей стоит прихватить с собой зонтик. Преимущественно дожди придут в западные регионы Украины.

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Дожди в Украине

14 сентября в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый); днем в западных, Винницкой и Одесской областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый),

– пишут в Укргидрометцентре.