В каких областях будет дождливо 14 и 15 сентября, где прогнозируют порывы до 20 метров в секунду, передает 24 Канал.

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Прогноз погоды на выходные

По прогнозу Укргидрометцентра, 13 – 14 сентября на большей части территории нашего государства, 15 сентября на Правобережье будут идти кратковременные дожди, местами с грозами.

В субботу в западных и Винницкой областях значительные, ночью в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди,

– предупредили синоптики.

Кстати, ночью и утром 13 сентября на Западе местами будет туман.

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Где будут сильные дожди в субботу / Скриншот с Укргидрометцентра

Ветер юго-восточный и восточный, 5 – 12 метров в секунду, днем 13 сентября в северо-восточной части, 14 – 15 сентября на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

На Западе ночью +10 – +15 градусов (15 сентября +7 – +12), днем пятницы +21 – +26, на выходных +15 – +20 градусов. Тем временем на остальной территории Украины ночью +14 – +19, на побережье морей до +22. Днем +22 – +28 градусов, на Востоке и Юго-Востоке до +32 градусов.