В яких областях дощитиме 14 і 15 вересня, де прогнозують пориви до 20 метрів на секунду, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди на вихідні

За прогнозом Укргідрометцентру, 13 – 14 вересня на більшій частині території нашої держави, 15 вересня на Правобережжі йтимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

У суботу в західних та Вінницькій областях значні, вночі в Карпатах і на Закарпатті сильні дощі,

– попередили синоптики.

До речі, вночі та вранці 13 вересня на Заході подекуди буде туман.

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Де будуть сильні дощі в суботу / Скриншот з Укргідрометцентру

Вітер південно-східний та східний, 5 – 12 метрів на секунду, вдень 13 вересня у північо-східній частині, 14 – 15 вересня на Лівобережжі подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

На Заході вночі +10 – +15 градусів (15 вересня +7 – +12), вдень п'ятниці +21 – +26, на вихідних +15 – +20 градусів. Тим часом на решті території України вночі +14 – +19, на узбережжі морів до +22. Вдень +22 – +28 градусів, на Сході та Південному Сході до +32 градусів.