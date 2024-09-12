Де й коли саме литиме, чи будуть сильні дощі на вихідних, передає 24 Канал. До речі, подекуди очікуються пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Де будуть сильні дощі

Синоптики прогнозували, що 13 – 14 вересня на більшій частині території України, 15 вересня на Правобережжі будуть короткочасні дощі, подекуди грози.

У суботу в західних та Вінницькій областях значні, вночі в Карпатах і на Закарпатті сильні дощі,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що вночі та вранці 13 вересня в західних областях подекуди буде туман. Вітер південно-східний та східний, 5 – 12 метрів на секунду. Вдень 13 вересня у північо-східній частині, 14 – 15 вересня на Лівобережжі місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 13 – 15 вересня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Температура в західних областях вночі +10 – +15 градусів (15 вересня +7 – +12), вдень 13 вересня +21 – +26 градусів, а вихідних +15 – +20. На решті території вночі +14 – +19 градусів, на узбережжі морів до +22, вдень +22 – +28 градусів, на Сході та Південному Сході країни до +32.