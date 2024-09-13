У суботу, 14 вересня, жителям низки областей варто прихопити з собою парасольку. Переважно дощі завітають у західні регіони України.

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Дощі в Україні

14 вересня в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий); вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий),

– пишуть в Укргідрометцентрі.