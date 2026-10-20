Осадки отступают: в Украину надвигается антициклон с сентябрьским теплом

В Украине в ближайшие дни закончится период дождей благодаря приходу антициклона Gerhard. Постепенно в регионах установится сухая погода с дневной температурой до +18 градусов.

Последний из серии южных циклонов теряет активность, уступая место области повышенного атмосферного давления. Об этом пишет начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Сентябрьское тепло возвращается?

Во вторник, 20 октября, атмосферные фронты с юга еще будут приносить дожди на Правобережье и в южные области Украины. При этом осадки будут более интенсивными ночью. Несмотря на непогоду, по словам Постриганя, температурные показатели останутся аномально высокими для третьей декады октября: ночью ожидается +6...+11 градусов, а днем воздух прогреется до +14...19 градусов.

Согласно приведенным синоптическим расчетам, до конца текущей недели проникновение арктического холода на территорию Украины будет заблокировано. Южные и юго-западные ветры продолжат нести хорошо прогретый воздух из Средиземноморья и с Балкан.

Таким образом, значительные осадки прекратятся. А столбики термометров ночью будут колебаться в пределах +7...12 градусов, тогда как днем "сентябрьское тепло" достигнет +13...18 градусов.

Такая погода будет способствовать экономии энергоресурсов на обогрев помещений и позволит еще немного отсрочить начало отопительного сезона,

– отметил Виталий Постригань.

К слову, в конце недели в большинстве регионов Украины будет преобладать сухая погода. В ближайшие дни в некоторых областях днем возможны дожди, однако ожидается, что они будут локальными и кратковременными.