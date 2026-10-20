Останній із серії південних циклонів втрачає активність, поступаючись місцем полю підвищеного атмосферного тиску. Про це пише начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Вересневе тепло повертається?

У вівторок, 20 жовтня, атмосферні фронти з півдня ще зачіпатимуть дощами Правобережжя та південні області України. При цьому опади будуть більш інтенсивними вночі. Попри негоду, за словами Постриганя, температурні показники залишатимуться аномально високими як для третьої декади жовтня: вночі очікується +6...+11 градусів, а вдень повітря прогріється до +14...19 градусів.

За наведеними синоптичними розрахунками, до кінця поточного тижня доступ арктичного холоду до території України буде заблокованим. Південні та південно-західні вітри продовжать нести добре прогріте повітря з Середземномор'я та Балкан.

Відтак істотні опади припиняться. А стовпчики термометрів уночі коливатимуться в межах +7...12 градусів, тоді як удень "вересневе тепло" сягатиме +13...18 градусів.

Така погода сприятиме економії енергоресурсів на обігрів приміщень і дасть змогу ще трохи відтермінувати початок опалювального сезону,

– зазначив Віталій Постригань.

До слова, наприкінці тижня в більшості регіонів України переважатиме суха погода. Найближчими днями в деяких областях удень можливі дощі, однак очікується, що вони будуть локальними та короткочасними.