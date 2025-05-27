Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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На Прикарпатье прогнозируют повышение уровня воды на реках

В связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках бассейна Прута в течение 28 – 29 мая ожидаются подъемы уровней воды на 0,5 – 1,5 метра. На отдельных участках может быть до 2 метров над уровнями 27 мая на 8 часов утра.

Областной центр по гидрометеорологии предупредил, что в местах прохождения сильных ливней будет происходить формирование значительного склонного и местного стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках.

Отметим, что объявлен I уровень опасности, желтый.

К слову, на вторник, 27 мая, прогнозировалась облачная погода. Ожидаются умеренные дожди в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, ночью местами и в Киевской областях значительные дожди, только на востоке и северо-востоке страны без осадков.