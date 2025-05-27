Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.

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На Прикарпатті прогнозують підвищення рівня води на річках

У зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках басейну Прута протягом 28 – 29 травня очікуються підйоми рівнів води на 0,5 – 1,5 метра. На окремих ділянках може бути до 2 метрів над рівнями 27 травня на 8 годину ранку.

Обласний центр з гідрометеорології попередив, що в місцях проходження сильних злив буде відбуватися формування значного схилового та місцевого стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках.

Зазначимо, що оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

До слова, на вівторок, 27 травня, прогнозувалася хмарна погода. Очікуються помірні дощі у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, вночі місцями й у Київській областях значні дощі, лише на сході та північному сході країни без опадів.