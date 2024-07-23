Часть Украины накроют грозы с градом и сильным ветром: когда и какие области

Уже в ближайшие дни почти половину Украины охватят значительные дожди. Они будут сопровождаться грозами и даже градом.

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич. Когда стоит ожидать мощную непогоду и жителям каких областей стоит быть осторожными, передает 24 Канал.

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Непогода в Украине

Уже в среду, 24 июля, в западных областях и местами в Киевской области прогнозируют дожди с грозами. Также днем на Западе ожидают местами град и шквалы ветра до 15 – 20 метров в секунду. В других регионах же будет без существенных осадков.

Погода на 24 июля 2024 / фото Укргидрометцентр

Однако непогода будет продолжаться и на следующий день. В четверг, 25 июля грозовые дожди ожидают ночью в западной части, днем также местами в северных, центральных и южных регионах. Кибальчич отмечает, что они будут сопровождаться градом и шквалами 15 – 20 метров в секунду.

Погода на 25 июля 2024 / фото Укргидрометцентр

Отмечается, что 24 июля температура воздуха ночью будет прогреваться до +14...+19, а днем будет достигать +25...+30. В то же время в центральных и южных регионах ночью теплее – +18...+23, а днем +30...+35. Температура 25 июля ночью преимущественно будет колебаться в пределах +14...+19, в днем +23...+28. Однако в центральных, южных и восточных областях ночью +17...+22, днем +29...+34.

К слову, по ориентировочному прогнозу на картах Укргидрометцентра, усиление жары по меньшей мере до 25 июля в Украине не ожидается. Во многих регионах температура воздуха будет держаться ниже +30 градусов, а в некоторых районах днем даже до +22 градусов. Исключение составляет юг, где температура воздуха будет достигать +33 градусов.