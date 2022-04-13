Дожди на Востоке и Юге и возможные заморозки на Западе и Севере: прогноз погоды на 14 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 14 апреля будет в основном сухой и солнечной. Однако несколько областей на Юге и Востоке все же не минуют осадки.
В западных областях ночью возможны заморозки. Также их ждут и на Севере.
Интересно Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте: они деморализованы и истощены
Погода в регионах
На Западе ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+5 градусов, а днем ровно на 10 градусов больше – +13...+15.
Ночь на Севере и в Центре будет немного теплее. Температура будет колебаться в пределах +4...+6 градусов, однако днем столбики термометра остановятся на отметке +12...+14.
На Юге также будет тепло, правда, на Херсонщине, Запорожье и в Крыму возможны дожди, а кое-где и с мокрым снегом.
На Востоке, в Донецкой и Луганской областях, будет дождь. Там будет прохладнее – днем столбики термометра поднимутся до +7...-+9 градусов. В других областях региона осадков не ожидается.
В Киеве день без осадков. Температура воздуха будет составлять +12...+14 градусов тепла.
Погода в городах
Ужгород – +14...+16
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +14...+16
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +10...+12
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +10...+12
Киев – +12...+14