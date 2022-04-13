Дожди на Востоке и Юге и возможные заморозки на Западе и Севере: прогноз погоды на 14 апреля

Погода в Украине 14 апреля будет в основном сухой и солнечной. Однако несколько областей на Юге и Востоке все же не минуют осадки.

В западных областях ночью возможны заморозки. Также их ждут и на Севере.

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Погода в регионах

На Западе ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+5 градусов, а днем ​​ровно на 10 градусов больше – +13...+15.

Ночь на Севере и в Центре будет немного теплее. Температура будет колебаться в пределах +4...+6 градусов, однако днем ​​столбики термометра остановятся на отметке +12...+14.

На Юге также будет тепло, правда, на Херсонщине, Запорожье и в Крыму возможны дожди, а кое-где и с мокрым снегом.

На Востоке, в Донецкой и Луганской областях, будет дождь. Там будет прохладнее – днем ​​столбики термометра поднимутся до +7...-+9 градусов. В других областях региона осадков не ожидается.

В Киеве день без осадков. Температура воздуха будет составлять +12...+14 градусов тепла.

Погода в городах

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +14...+16

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +10...+12

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +10...+12

Киев – +12...+14

Прогноз погоды на 14 апреля / Карта Укргидрометцентра