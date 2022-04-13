У західних областях вночі можливі заморозки. Також їх очікують і на Півночі.
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Погода в регіонах
На Заході уночі температура повітря коливатиметься у межах +3...+5 градусів, а вдень рівно на 10 градусів більше – +13...+15.
Ніч на Півночі та в Центрі буде трішки теплішою. Температура коливатиметься у межах +4...+6 градусів, однак удень стовпчики термометра зупиняться на позначці +12...+14.
На Півдні також буде тепло, щоправда, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму можливі дощі, а подекуди – і з мокрим снігом.
На Сході дощитиме на Донеччині та Луганщині. Там буде найпрохолодніше – удень стовпчики термометра піднімуться до +7...-+9 градусів. В інших областях регіону опадів не очікують.
У Києві день мине без опадів. Температура повітря становитиме +12...+14 градусів тепла.
Погода в містах
Ужгород – +14...+16
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +13...+15
Чернівці – +13...+15
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +12...+14
Вінниця – +12...+14
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +12...+14
Сімферополь – +12...+14
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +12...+14
Полтава – +12...+14
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +7...+9
Луганськ – +7...+9
Харків – +10...+12
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 14 квітня / Карта Укргідрометцентру