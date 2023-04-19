Во вторник, 18 апреля, первую половину дня в Стамбуле в Турции была солнечная погода. Однако уже с полудня начались шквальные дожди, о чем сообщили местные СМИ.
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Не ночь, не день
Следует сказать, что, кроме дождя, погода принесла также ночь. В это трудно поверить, но действительно посреди солнечного дня все вдруг погрузилось в темноту.
Солнечная погода, которая была в утренние часы в Стамбуле, сменилась сильным дождем ближе к полудню. Перед самым ливнем город внезапно накрыли дождевые облака. День сменился на ночь,
– написали турецкие медиа.
В то же время, они опубликовали ролики, подтверждающие, что 18 апреля метеорологическая ситуация в Стамбуле была, мягко говоря, не благоприятной для отдыха на свежем воздухе.
В Стамбуле посреди дня начался сильный дождь: смотрите видео с турецких СМИ
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В Украине – наводнение
- Вспомним к этой теме, что в нашем государстве также не все хорошо с погодой. Собственно, последнюю неделю все украинцы следят за тем, какой беды наделала наводнение в Киевской области и в других регионах нашей страны.
- Как отмечают эксперты, весеннее водополья является привычным природным явлением. Ежегодно его можно наблюдать не только в Киевской области, но и в других регионах. Однако в 2023 году это стихийное бедствие особенно мощно. Объяснить его можно как сильными дождями, так и повышением уровня подземных вод.
- Собственно, продолжает также подтапливать Днепропетровскую область. От этого страдают и частные сектора, и общественные места, и даже церкви. Вместе с тем власти сообщают, что спасатели продолжают помогать людям. И будут это, очевидно, делать, пока ситуация не стабилизируется.