Во вторник, 18 апреля, первую половину дня в Стамбуле в Турции была солнечная погода. Однако уже с полудня начались шквальные дожди, о чем сообщили местные СМИ.

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Не ночь, не день

Следует сказать, что, кроме дождя, погода принесла также ночь. В это трудно поверить, но действительно посреди солнечного дня все вдруг погрузилось в темноту.

Солнечная погода, которая была в утренние часы в Стамбуле, сменилась сильным дождем ближе к полудню. Перед самым ливнем город внезапно накрыли дождевые облака. День сменился на ночь,

– написали турецкие медиа.

В то же время, они опубликовали ролики, подтверждающие, что 18 апреля метеорологическая ситуация в Стамбуле была, мягко говоря, не благоприятной для отдыха на свежем воздухе.

В Стамбуле посреди дня начался сильный дождь: смотрите видео с турецких СМИ

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