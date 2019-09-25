Доживу и выйду, – пленник Кремля Шумков написал эмоциональное письмо из неволи

Незаконно осужденный украинский активист, экс-охранник Дмитрия Яроша и военнослужащий ВСУ Александр Шумков в письме из российской колонии рассказал, как пытается избежать провокаций российских тюремщиков.

Об этом говорится в письме волонтеру инициативы Save Oleg Sentsov и журналистке 24 канала Екатерине Петренко.

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"Видела в интернете мою речь на суде? В которой я сказал, что еще в 16 лет, выбирая путь украинского националиста, осознавал, что подобное, что произошло со мной, вполне может произойти, но могло быть и хуже. Сидя в неволе, я еще больше убедился в своих убеждениях. И стал значительно менее эмоциональным. Здесь это мне надо хотя бы для того, чтобы не вестись на провокации работников, которые они почти ежедневно пытаются делать, начиная с разговоров на политические темы", – написал Шумков.

Он также рассказал, что воспоминания о Херсоне, Одессе и Киеве забирают его из той реальности, где он сейчас находится. Шумков поделился: за все 2 года тюрьмы полностью восстановил в памяти свою жизнь, начиная с первых детских воспоминаний.



Незадолго до плена после участия в Революции Достоинства Шумков был охранником тогдашнего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша

С Божьей помощью доживу и выйду. Вопрос, когда выйду. Хотелось бы конечно до декабря 2020-го года. Ведь я твердо знаю, что нужен в Украине многим людям и немало дел меня ждет. А вообще очень надеюсь, что после возвращения Господь приготовил мне новые испытания и задачи, воплотив которые, я смогу поднять мощь и авторитет нашей Украины,

– написал Александр Шумков.

В следующем письме, которое поступило сегодня, 25 сентября, говорится о том, что следующее судебное заседание, где будут обжаловать незаконное содержание Шумкова в штрафном изоляторе, состоится 30 сентября. Заложник Кремля добавил, что в СИЗО могут его закрыть и снова, ведь российские тюремщики только наращивают провокации, чтобы сделать условия содержания еще жестче.

"В последнее время много актов нарушения правил внутреннего распорядка на меня идет. То без верхней куртки хожу по камере, то подтягиваюсь, а это все нарушения. А также моральное давление - все на политические темы пытаются меня раздергать", - написал Шумков.

Как отправить письмо Александру Шумкову?

Можно через Фсин-письмо, указывая колонию ИК-4 и город Торжок. А можно обычной почтой по адресу: 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 79, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области, Шумкову Александру Сергеевичу 1989 г. р. Писать должны на русском и с соблюдением цензуры.

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Что известно об Александре Шумкове?

С 2006 года - член Херсонской ячейки Союза украинской молодежи, организатор просветительских исторических ивентов. Участник Революции Достоинства и русско-украинской войны на Донбассе, экс-охранник бывшего руководителя "Правого сектора" Дмитрия Яроша, военнослужащий ВСУ.



С конца 2015 по 2017 годы включительно Александр работал в военной прокуратуре на Херсонщине. Как военнослужащий-контрактник с высшим юридическим образованием, он привлекался в качестве дознавателя в военных правоохранительных органах, где занимался розыском и дознанием дезертиров.



В российском плену находится уже третий год. В августе 2017-го его коварно похитили из Украины и незаконно арестовали в Брянском СИЗО. Пленник Кремля говорит, что его переправили через российско-украинскую границу ФСБ по сговору украинских спецслужб и контрабандистов, против которых он боролся.

Что известно о деле Шумкова?

В РФ Шумкова незаконно осудили за "экстремизм" – членство в "Правом секторе" – к 4 годам российской тюрьмы, где пытают.



ФСБ проводило 24-часовой непрерывный допрос и создавало принудительное голодание во время этапирования до потери 20 килограммов и физического истощения. Неоднократно пытались склонить к сотрудничеству, но украинец твердо стоит на своем и от убеждений не отказывается.



Сейчас заложник Кремля должен отбыть полгода в одиночной камере, в бараке усиленного режима в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области. После масштабного обмена "35 на 35" с начала сентября российские тюремщики усилили на Шумкова физическое и психологическое давление, прибегают к провокациям, проводят в камере незаконные обыски и изымают личные вещи пленника.

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