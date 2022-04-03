Несмотря на то, что на улице уже апрель, зима не отступает. В Украину пришло похолодание, а Карпаты засыпало снегом.

Так, на 3 апреля температура воздуха опустилась до -6...-7 градусов мороза, а высота снежного покрова кое-где достигает более 205 сантиметров. В отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра сообщили, что больше всего засыпало гору Драгобрат.

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По состоянию на 08.00 03.04.2022 ситуация следующая:

На снеголавинной станции Пожежевская температура воздуха -7 градусов мороза, штиль и облачно. Высота снежного покрова составляет 55 – 175 сантиметров.

На станции Плай температура воздуха была ниже -6,6 градуса мороза, ветер северный и туман. Высота снежного покрова составляет 22 – 42 сантиметра.

На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет -6,4 градуса. Высота снежного покрова составляет 205 сантиметров,

– говорится в сообщении.



На Драгобрате в Карпатах выпало больше 2 метров снега / Фото Сергей Морозов