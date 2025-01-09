В центре Киева произошла драка: правоохранители рассказали подробности

Вечером в среду, 8 января, в Печерском районе Киева произошла драка. Полицейские задержали обоих участников конфликта на месте инцидента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева. Отмечается, что сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства конфликта устанавливаются.

Читайте также Юноша пытался поджечь флажки на Майдане Независимости: полиция проводит расследование

Что известно о драке на Печерске

В полиции Киева отметили, что сообщение о драке в Печерском районе столицы с участием двух мужчин поступило в полицию вечером 8 января.

После этого на место происшествия был немедленно направлен экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Поэтому, на месте инцидента полицейские задержали обоих участников происшествия. Предварительно установлено, что у одного из мужчин был при себе пневматический пистолет,

– сообщили правоохранители.

К слову, ранее стало известно, что полиция установила еще трех участников драки и стрельбы в киевском отеле Sky Loft, произошедшей в конце ноября. Правонарушителями оказались двое одесситов, в возрасте 31 и 28 лет и 23-летний житель Киевщины – правоохранители уже сообщили им о подозрении.