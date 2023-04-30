В день траура: в Черкасском кафе произошла драка между группой мужчин

В день траура в одном из заведений Черкасс произошла драка между группой мужчин. В сети писали о стрельбе, однако в полиции не подтвердили эту информацию.

В субботу, 29 апреля, группа мужчин решила выяснить отношения в одном из черкасских кафе. Важно, что произошло это на следующий день после удара оккупантов по дому в Умани – то есть в день траура. Соответствующую информацию подтвердила журналистам исполняющая обязанности пресс-секретаря полиции области Наталья Ткачук.

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Детали инцидента

Как отметила спикер, между посетителями кафе завязался конфликт, что перерос в драку. По предварительной информации, пострадавших нет. В то же время правоохранители устанавливают возможных участников и свидетелей происшествия.

Сведения об этом инциденте уже внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о хулиганстве.

Отметим, что анонимные телеграм-каналы писали о стрельбе, произошедшей в ходе этой стычки. Однако Ткачук констатировала, что это – неправда.

Реакция мэра

В своих социальных сетях городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко прокомментировал драку. Собственно, он выразил соболезнования всем родным и близким погибших в Умани и констатировал, что ему стыдно за мужчин, решивших поразмахивать кулаками.

Царство небесное всем невинно убитым российскими оккупантами… В то время в Черкассах на Таможне (район Таможня – 24 Канал) группа молодых мужчин устроила драку. Стыдно, подло, мерзко за отдельных существ города, который стал гуманитарным форпостом Украины, в котором десятки тысяч украинцев нашли второй дом,

– говорится в сообщении.

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Вспомним к этой теме, что в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани погибли 23 человека. Среди них 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и три девочки (8, 11 и 14 лет). Кроме того, впоследствии стало известно, что среди жертв есть также 17-летний подросток.