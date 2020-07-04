Противостояние в Раде между "Европейской Солидарностью" и "Слугой народа" перешло границы физического насилия. Депутата от "СН" Андрея Мотовиловца обвинили в избиении нардепа Марии Ионовой во время заседания.

Причина конфликта

3 июля Верховная Рада провела внеочередную сессию. Один из вопросов, который обсуждали – возможность поступления в ВУЗ детей из оккупированных территорий без ВНО. Во время обсуждения этого вопроса депутаты от "Европейской солидарности" вышли к трибуне. Туда же подтянулись и депутаты от "Слуги народа". Среди них были Мария Ионова от "ЕС" и Андрей Мотовиловец от "СН", пишет 24 канал.

В "Европейской солидарности" убеждают, что Мотовиловец "позволил себе поднять руку на народного депутата Марию Ионову". Об этом сразу же на заседании парламента заявила Ирина Геращенко. С требованием, чтобы депутат извинился за свой поступок.

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Тогда же на это отреагировал и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он попросил прощения у Ионовой и от себя, и от депутатского корпуса.

"Человек, который задел, я думаю, это было не намеренно, ему тоже стоит подойти и попросить прощения", – отметил Разумков.

Развертывание конфликта: резкое заявление "Европейской солидарности"

После этого на сайте "ЕС" было опубликовано требование вынести на рассмотрение регламентного комитета Верховной Рады вопрос об отстранении депутата Мотовиловца от участия в заседаниях на 2 – 3 недели.

"Фракция "Европейская солидарность" глубоко возмущена агрессивным поведением "слуги народа" Андрея Мотовиловца, который в сессионном зале позволил себе поднять руку на народную депутата Марию Ионову. Несмотря на призыв "Европейской Солидарности" и обращение главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, представитель монобольшинства не нашел в себе мужества принести извинения за свое недостойное поведение", – говорится в заявлении.

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Реакция Мотовиловца на конфликт

Депутат Андрей Мотовиловец отреагировал на обращение "ЕС". Он заявил, что публично просить прощения не будет, ведь ничего не сделал. Но заявил, что в личном разговоре с Марией Ионовой попросил у нее прощения. Но не за то, о чем пишет пресс-служба "Европейской солидарности", а за то, что "мы с вами оказались в этой ситуации и теперь оба вынуждены как-то давать объяснения".

"Я предлагаю вам и вашей пресс-службе, договор: давайте покажем народу видео, где я вас "ударил", как утверждают ваши коллеги. Заседание Верховной рады снимает множество камер с разных ракурсов. Пожалуйста, покажите как это произошло. Поэтому давайте так: если видео есть, я перечисляю благотворительный взнос в размере 100 000 гривен в фонд "Вернись живым". Если его нет – это делает ваша партия. По-моему, вариант беспроигрышный", – написал Мотовиловец.

Видео спора

Уже после этого в интернете были опубликованы видео моментов спора под трибуной парламента. На одном из них видно, как руку Марии Ионовой отталкивают.