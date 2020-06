Драки свободовцев с коммунистами, забрасывание спикера яйцами популяризируют театральное искусство. Стычки нардепов в Верховной Раде Украины использовали для афиш и рекламных роликов Королевского театра Ла Монне.

Нардепы попали в трейлер открытия сезона

Для рекламы нового театрального сезона брюссельского театра взяли наиболее яркие столкновения в украинском парламенте. Об этом информирует издание The Babel.

Также украинские парламентарии попали в трейлер открытие театрального сезона под названием Once Upon Now ("Однажды сейчас").



Драки в парламенте использовали для рекламы театра / Фото "Бабель"

Столкновения, попавшие в промо

В частности, поощрить зрителей посетить театральные представления :

драка нардепа Игоря Мирошниченко с коммунистами в 2014 году, которая завершилась массовым побоищем;

попытка нардепа Олега Барны вынести премьер-министра Арсения Яценюка с трибуны с букетом роз в руках;

забрасывание спикера Владимира Литвина яйцами.

Почему в театре выбрали именно драки украинских нардепов для промо?

Мир, подчеркнули авторы рекламной кампании, входит в новое десятилетие. В это время может появиться значительная политическая и социальная нестабильность, которую и проиллюстрировали стычки в украинском парламенте.