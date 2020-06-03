Драки в Верховной Раде попали на афиши королевского театра в Бельгии – фото, видео
Драки свободовцев с коммунистами, забрасывание спикера яйцами популяризируют театральное искусство. Стычки нардепов в Верховной Раде Украины использовали для афиш и рекламных роликов Королевского театра Ла Монне.
Нардепы попали в трейлер открытия сезона
Для рекламы нового театрального сезона брюссельского театра взяли наиболее яркие столкновения в украинском парламенте. Об этом информирует издание The Babel.
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Также украинские парламентарии попали в трейлер открытие театрального сезона под названием Once Upon Now ("Однажды сейчас").
Драки в парламенте использовали для рекламы театра / Фото "Бабель"
Смотрите трейлер с украинскими нардепами:
Столкновения, попавшие в промо
В частности, поощрить зрителей посетить театральные представления :
- драка нардепа Игоря Мирошниченко с коммунистами в 2014 году, которая завершилась массовым побоищем;
- попытка нардепа Олега Барны вынести премьер-министра Арсения Яценюка с трибуны с букетом роз в руках;
- забрасывание спикера Владимира Литвина яйцами.
Смотрите видео столкновения с коммунистами:
Смотрите видео инцидента с Яценюком и Барной:
Смотрите видео с забрасыванием президиума яйцами:
Почему в театре выбрали именно драки украинских нардепов для промо?
Мир, подчеркнули авторы рекламной кампании, входит в новое десятилетие. В это время может появиться значительная политическая и социальная нестабильность, которую и проиллюстрировали стычки в украинском парламенте.