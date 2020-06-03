Бійки в Верховній Раді потрапили на афіші королівського театру в Бельгії – фото, відео
Бійки свободівців з комуністами, закидання спікера яйцями популяризують театральне мистецтво. Сутички нардепів у Верховній Раді України використали для афіш та рекламних роликів Королівського театру Ла Монне.
Нардепи потрапили у трейлер відкриття сезону
Для реклами нового театрального сезону брюссельського театру взяли найбільш яскраві сутички в українському парламенті. Про це інформує видання The Babel.
Дивіться також З новим прем'єром Шмигалем у Раді стався сексистський конфуз: відео
Також українські парламентарі потрапили у трейлер відкриття театрального сезону під назвою Once Upon Now ("Одного разу зараз").
Бійки в парламенті використали для реклами театру / Фото "Бабель"
Дивіться трейлер з українськими нардепами:
Сутички, що потрапили у промо
Зокрема, заохотити глядачів відвідати театральні вистави мають:
- бійка нардепа Ігоря Мірошниченка з комуністами у 2014 році, яка завершилась масовим побоїщем;
- спроба нардепа Олега Барни винести прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з трибуни з букетом троянд в руках;
- закидування спікера Володимира Литвина яйцями.
Дивіться відео сутички з комуністами:
Дивіться відео інциденту з Яценюком та Барною:
Дивіться відео з закидуванням президії яйцями:
Чому в театрі обрали саме бійки українських нардепів для промо?
Світ, наголосили автори рекламної кампанії, входить у нове десятиліття. У цей час може з'явитись значна політична та соціальна нестабільність, яку й проілюстрували сутички в українському парламенті.