Бійки свободівців з комуністами, закидання спікера яйцями популяризують театральне мистецтво. Сутички нардепів у Верховній Раді України використали для афіш та рекламних роликів Королівського театру Ла Монне.

Нардепи потрапили у трейлер відкриття сезону

Для реклами нового театрального сезону брюссельського театру взяли найбільш яскраві сутички в українському парламенті. Про це інформує видання The Babel.

Також українські парламентарі потрапили у трейлер відкриття театрального сезону під назвою Once Upon Now ("Одного разу зараз").



Бійки в парламенті використали для реклами театру / Фото "Бабель"

Сутички, що потрапили у промо

Зокрема, заохотити глядачів відвідати театральні вистави мають:

бійка нардепа Ігоря Мірошниченка з комуністами у 2014 році, яка завершилась масовим побоїщем;

спроба нардепа Олега Барни винести прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з трибуни з букетом троянд в руках;

закидування спікера Володимира Литвина яйцями.

Чому в театрі обрали саме бійки українських нардепів для промо?

Світ, наголосили автори рекламної кампанії, входить у нове десятиліття. У цей час може з'явитись значна політична та соціальна нестабільність, яку й проілюстрували сутички в українському парламенті.