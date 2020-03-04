З новим прем'єром Шмигалем у Раді стався сексистський конфуз: відео
Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль ледь не забув представити депутатам єдину жінку з команди нового уряду.
Коли Денис Шмигаль закінчив представляти команду, йому почали викрикували підказки як нардепи, так і президент Володимир Зеленський.
Важливо: Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду
Прем'єр-міністр згадав, що не представив Верховній Раді Марину Лазебну.
Міністр соціальної політики, кандидат наук, жінка до вашої уваги – Лазебна Марина Володимирівна. Це початок гендерної експансії у цей уряд. Я батько двох доньок, мене важко звинуватити у сексизмі,
– сказав Шмигаль.
Хто така Марина Лазебна – читайте у матеріалі 24 каналу.
Політик також нагадав, що в уряді досі є 4 вакансії. Він зауважив, що у першу чергу "ми сьогодні ведемо перемовини з жінками".
І напередодні свята вітаю усіх жінок, дуже поважаю, дуже люблю, і знаю, що серед жінок багато професійних, розумних та відповідальних людей,
– підсумував Денис Шмигаль.
З новим прем'єром Шмигалем у Раді стався сексистський конфуз: відео
Що відомо про Дениса Шмигаля?Дениса Шмигаля 4 березня став прем'єр-міністром України замість Олексія Гончарука. Раніше Шмигаль був віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.
Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.
Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.
Наразі триває позачергове засідання Верховної Ради, яке скликав Володимир Зеленський. Серед головних питань – робота Кабміну та силових органів.
Депутати уже встигли проголосувати за відставку Олексія Гончарука, призначення прем'єром Дениса Шмигаля, склад нового уряду, призначення Тарана міністром оборони України та призначення Кулеби головою МЗС.