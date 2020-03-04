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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      З новим прем'єром Шмигалем у Раді стався сексистський конфуз: відео

      - Читать новость на русском
      З Шмигалем у Раді стався конфуз / Пресслужба Кабміну

      Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль ледь не забув представити депутатам єдину жінку з команди нового уряду.

      Коли Денис Шмигаль закінчив представляти команду, йому почали викрикували підказки як нардепи, так і президент Володимир Зеленський.

      Важливо: Денис Шмигаль назвав пріоритети нового уряду

      Прем'єр-міністр згадав, що не представив Верховній Раді Марину Лазебну.

      Міністр соціальної політики, кандидат наук, жінка до вашої уваги – Лазебна Марина Володимирівна. Це початок гендерної експансії у цей уряд. Я батько двох доньок, мене важко звинуватити у сексизмі,
      – сказав Шмигаль.

      Хто така Марина Лазебна – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Політик також нагадав, що в уряді досі є 4 вакансії. Він зауважив, що у першу чергу "ми сьогодні ведемо перемовини з жінками".

      І напередодні свята вітаю усіх жінок, дуже поважаю, дуже люблю, і знаю, що серед жінок багато професійних, розумних та відповідальних людей,
      – підсумував Денис Шмигаль.

      З новим прем'єром Шмигалем у Раді стався сексистський конфуз: відео

      Що відомо про Дениса Шмигаля?Дениса Шмигаля 4 березня став прем'єр-міністром України замість Олексія Гончарука. Раніше Шмигаль був віцепрем’єр-міністром розвитку громад і територій. До цього з 2 серпня він працював головою Івано-Франківської обладміністрації.

      Шмигаль у 2014 році балотувався у народні депутати Верховної Ради по виборчому округу №121 (Львівська область). Він був самовисуванцем, не належав до жодної з партій. Кандидат у нардепи отримав найменшу підтримку виборців серед конкурентів – лише 188 голосів.

      Детальна біографія Дениса Шмигаля – за посиланням.

      Наразі триває позачергове засідання Верховної Ради, яке скликав Володимир Зеленський. Серед головних питань – робота Кабміну та силових органів.

      Депутати уже встигли проголосувати за відставку Олексія Гончарука, призначення прем'єром Дениса Шмигаля, склад нового урядупризначення Тарана міністром оборони України та призначення Кулеби головою МЗС.

      склад українського уряду шмигаль кабінет міністрів міністри
      Склад українського уряду/ Інфографіка 24 каналу

      З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Марина Лазебна Кабінет Міністрів України Курйозні новини Сексизм Денис Шмигаль
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