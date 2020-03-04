Рада проголосувала за новий склад Кабміну

Народні депутати більшістю голосів проголосували за новий склад уряду. Відтак, новим очільником Кабінету Міністрів України став Денис Шмигаль, а більшість міністерств теж отримали нових керівників.

Так, парламентарі проголосували за новий Кабмін під час позачергового засідання Верховної Ради 4 березня. Його на вимогу президента Зеленського скликав спікер парламенту Дмитро Разумков. За новий склад уряду віддали свої голоси 277 нардепів.

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У новому уряді буде поєднання молодості і досвіду, професіоналізму і наполегливості. Наш пріоритет – це добробут громадян. Це – уряд, який не буде ховатися у фейсбуці, а виходитиме до людей і розв'язуватиме їх проблеми. Це – уряд для людей,

– виступив перед голосуванням за призначення нового Кабміну прем’єр-міністр Денис Шмигаль.



Подання про призначення нового складу уряду/ фото 24 канал

Питання щодо нового складу уряду під час позачергового засідання було провідним. Вранці 4 березня у мережі з’явилось фото заяви Олексія Гончарука про відставку. А ще ввечері 3 березня інформацію про те, що новим прем’єром стане Денис Шмигаль, підтвердили нардепи від "Слуги народу". Вони разом із президентом Зеленським провели фракційне зібрання, на якому обговорювався новий склад Кабміну.

Під час позачергового засідання парламенту президент Зеленський виступив із промовою щодо ротацій в уряді. Він розповів, що було зроблено багато, однак, – зараз цього мало: країні потрібен "уряд, що зробить неможливе". Після цього Рада проголосувала за відставку Олексія Гончарука, а Денис Шмигаль автоматично став виконувачем обов'язків прем'єра. Після цього Зеленський вніс його кандидатуру на посаду глави Кабміну на розгляд парламенту.

Нардепи підтримали кандидатуру Шмигаля більшістю голосів.