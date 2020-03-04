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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Рада проголосовала за новый состав Кабмина

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      Народные депутаты большинством голосов проголосовали за новый состав правительства. Следовательно, новым главой Кабинета Министров Украины стал Денис Шмигаль, а большинство министерств тоже получили новых руководителей.

      Так, парламентарии проголосовали за новый Кабмин во время внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта. Его по требованию президента Зеленского созвал спикер парламента Дмитрий Разумков. За новый состав правительства отдали свои голоса 277 нардепов. Против выдвинутых кандидатов нового Кабмина высказались 57 парламентариев, воздержались 30 нардепов, а не голосовали 17.

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      В новом правительстве будет сочетание молодости и опыта, профессионализма и настойчивости. Наш приоритет – это благосостояние граждан. Это – правительство, которое не будет прятаться в фейсбуке, а будет выходить к людям и решать их проблемы. Это –правительство для людей,
      – выступил перед голосованием за назначение нового Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

      представление о назначении нового состава правительства
      Представление о назначении нового состава правительства/ фото 24 канал

      Как за новый Кабмин голосовали по фракциям:

      "Слуга народа" – 228

      "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0

      "Европейская солидарность" – 0

      "Батькивщина" – 0

      Депутатская группа "За будущее" – 18

      "Голос" – 0

      Депутатская группа "Доверие" – 17

      Внефракционные – 14

      Вопрос о новом составе правительства во время внеочередного заседания был ведущим. Утром 4 марта в сети появилось фото заявления Алексея Гончарука об отставке. А еще вечером 3 марта информацию о том, что новым премьером станет Денис Шмигаль, подтвердили нардепы от "Слуги народа". Они вместе с президентом Зеленским провели фракционное собрание, на котором обсуждался новый состав Кабмина.

      Во время внеочередного заседания парламента президент Зеленский выступил с речью о ротации в правительстве. Он рассказал, что было сделано много, однако, – сейчас этого мало: стране необходимо "правительство, которое сделает невозможное". После этого Рада проголосовала за отставку Алексея Гончарука, а Денис Шмыгаль автоматически стал исполняющим обязанности премьера. После этого Зеленский внес его кандиатуру на должность главы Кабмина на рассмотрение парламента.

      Нардепы поддержали кандидатуру Шмыгаля большинством голосов.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новое правительство Шмыгаля Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины
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