21:52
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      С новым премьером Шмыгалем в Раде произошел сексистский конфуз: видео

      - Читати новину українською

      Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль чуть не забыл представить депутатам единственную женщину из команды нового правительства.

      Когда Денис Шмыгаль закончил представлять команду, ему начали выкрикивали подсказки как нардепы, так и президент Владимир Зеленский.

      Важно: Денис Шмыгаль назвал приоритеты нового правительства

      Премьер-министр вспомнил, что не представил Верховной Раде Марину Лазебную.

      Министр социальной политики, кандидат наук, женщина вашему вниманию – Лазебная Марина Владимировна. Это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме,
      – сказал Шмыгаль.

      Кто такая Марина Лазебная – читайте в материале 24 канала.

      Политик также напомнил, что в правительстве до сих пор есть 4 вакансии. Он отметил, что в первую очередь "мы сегодня ведем переговоры с женщинами".

      И накануне праздника поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю, и знаю, что среди женщин много профессиональных, умных и ответственных людей,
      – подытожил Денис Шмыгаль.

      С новым премьером Шмыгалем в Раде произошел сексистский конфуз: видео

      Что известно о Денисе Шмыгале?Денис Шмыгаль 4 марта стал премьер-министром Украины вместо Алексея Гончарука. Ранее Шмыгаль был вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого со 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации.

      Шмыгаль в 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Он был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – только 188 голосов.

      Подробная биография Дениса Шмыгаля – по ссылке.

      Сейчас продолжается внеочередное заседание Верховной Рады, которое созвал Владимир Зеленский. Среди главных вопросов – работа Кабмина и силовых органов.

      Депутаты уже успели проголосовать за отставку Алексея Гончарука, назначение премьером Дениса Шмыгаля, состав нового правительства, назначение Тарана министром обороны Украины и назначение Кулебы главой МИД.

       

      склад українського уряду шмигаль кабінет міністрів міністри
      Состав украинского правительства / Инфографика 24 канала

      Коронавирус в Европе: в каких странах зафиксировали Covid-19
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Марина Лазебна Курьезные новости Сексизм Денис Шмыгаль
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 21:25 Михаил Федоров: от студенческого мэра до министра цифровой трансформации
      Ірина Поліщук
      сегодня , 21:10 Экс-глава МИД Вадим Пристайко стал вице-премьером по евроинтеграции: что о нем известно
      сегодня , 20:55 Участник АТО и преподаватель: что известно о новом министре Кабмина Олеге Немчинове
      Анна Запотоцька
      сегодня , 20:40 Вадим Гутцайт возглавил министерство спорта: что о нем известно
      Ігор Саджениця
      сегодня , 20:25 Министром иностранных дел стал Дмитрий Кулеба: что о нем известно
      Анна Запотоцька
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук