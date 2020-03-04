С новым премьером Шмыгалем в Раде произошел сексистский конфуз: видео

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль чуть не забыл представить депутатам единственную женщину из команды нового правительства.

Когда Денис Шмыгаль закончил представлять команду, ему начали выкрикивали подсказки как нардепы, так и президент Владимир Зеленский.

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Премьер-министр вспомнил, что не представил Верховной Раде Марину Лазебную.

Министр социальной политики, кандидат наук, женщина вашему вниманию – Лазебная Марина Владимировна. Это начало гендерной экспансии в это правительство. Я отец двух дочерей, меня трудно обвинить в сексизме,

– сказал Шмыгаль.

Кто такая Марина Лазебная – читайте в материале 24 канала.

Политик также напомнил, что в правительстве до сих пор есть 4 вакансии. Он отметил, что в первую очередь "мы сегодня ведем переговоры с женщинами".

И накануне праздника поздравляю всех женщин, очень уважаю, очень люблю, и знаю, что среди женщин много профессиональных, умных и ответственных людей,

– подытожил Денис Шмыгаль.

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Что известно о Денисе Шмыгале?Денис Шмыгаль 4 марта стал премьер-министром Украины вместо Алексея Гончарука. Ранее Шмыгаль был вице-премьер-министром развития общин и территорий. До этого со 2 августа он работал председателем Ивано-Франковской обладминистрации.



Шмыгаль в 2014 году баллотировался в народные депутаты Верховной Рады по избирательному округу №121 (Львовская область). Он был самовыдвиженцем, не принадлежал ни к одной из партий. Кандидат в нардепы получил наименьшую поддержку избирателей среди конкурентов – только 188 голосов.



Подробная биография Дениса Шмыгаля – по ссылке.

Сейчас продолжается внеочередное заседание Верховной Рады, которое созвал Владимир Зеленский. Среди главных вопросов – работа Кабмина и силовых органов.

Депутаты уже успели проголосовать за отставку Алексея Гончарука, назначение премьером Дениса Шмыгаля, состав нового правительства, назначение Тарана министром обороны Украины и назначение Кулебы главой МИД.



Состав украинского правительства / Инфографика 24 канала