Заявление Якова Смолия об отставке с должности главы НБУ уже третий день в топ-теме политикума. Тем временем СМИ фиксируют переписку депутатов от "Слуги народа" по этому поводу и выкладывают общественности.

Так, вчера появились фрагменты переписок, в которых относительно отставки было сказано "Насрал под конец". Новую часть переписки, в которой говорится в частности о вероятных последствиях увольнения Смолия, зафиксировал корреспондент 1News во время пленарного заседания парламента.

Предыдущая часть Насрал под конец, – СМИ обнародовали фрагмент переписки "Слуги народа" об отставке Смолия

Переписку в чате, которую зафиксировали журналисты, на своем телефоне читал депутат от "Слуги народа" Владимир Захарченко.

Что говорят "Слуги народа" об отставке Смолия?

"К нему хорошее отношение, но он не может работать в нынешних условиях"

Так охарактеризовал отношение к главе Нацбанка председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Ради справедливости нужно отметить, что ставка (говорится о рекорно низкой учетной ставке – 24 канал) бы не падала, если бы не давили постоянно. К Смолию хорошее у всех отношение, но он не может работать в текущих условиях, он хочет иметь инфляцию 1,9%, не хочет делать эмиссию, а все страны сейчас вливают деньги в экономику, жертвуя инфляцией в угоду роста потребления", – пишет Арахамия .

"Курс будет 30, тогда и большая инфляция"

Депутат Роксолана Пидласа спрашивает у Арахамии: "Сколько мы хотим инфляцию? Просто чтобы знать, к чему готовиться". На это отвечает другой депутат, номер которого не подписан: "Курс на днях 30 будет, легко. Будет тогда большая инфляция".

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Новые кандидаты

Не обошлось и без обсуждений нового кандидата на эту должность. Так, один из депутатов пишет, что "Даниил, вероятно, был бы сильным главой НБУ. Важно, его еще спросить, хочет ли он". Речь идет о Данииле Гетманцеве, депутате от «Слуги народа», кандидатуру которого называют как одну из вероятных на пост руководителя Нацбанка.

Далее депутаты также обсуждали возможное назначение Арсения Яценюка на должность главы НБУ, однако не понятно, "пойдет ли на это президент".

... как думаете, Президент пойдет на это? Для нас, честно говоря, это станет политической жопой,

– пишет один из депутатов.

Депутат Максим Бужанский пишет, что если "слуги народа" не в состоянии избрать своего главу Нацбанка, то стоит расходиться.

Напоследок Давид Арахамия пишет, что все "плохо кончится, если мы обосремося с новым менеджментом – здесь действительно есть риски" В то же время депутат Никита Потураев желает коллегам из фракции "спокойной ночи, возможно, последней в нашей жизни".

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Давид Арахамия далее добавляет: "А наша тенденция кадровая – каждое новое назначение хуже предыдущего".

Переписка "Слуг народа" о Смолие / Фото 1News

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